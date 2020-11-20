Путин дал поручение Новаку в связи с наступающими холодами в Нагорном Карабахе

НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноября. /ТАСС/. Ситуация с наступающими холодами в Нагорном Карабахе требует внимания со стороны вице-премьера РФ Александра Новака, курирующего топливно-энергетический комплекс. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на совещании по теме российской миротворческой миссии в регионе.

"Александр Валентинович, сейчас никаких докладов я от вас не прошу, просто обращаю ваше внимание на то, что зима наступает, все-таки местность [в Карабахе] гористая и там холодно и холода уже близко", - обратился Путин к Новаку на совещании.

Российский лидер поручил вице-премьеру "в контакте с армянской стороной" иметь в виду эти вопросы. "Потом прошу доложить отдельно", - заключил Путин.