Путин ждет доклада о финансовой помощи для решения проблем в Карабахе

НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ждет предложений Минфина о финансовом обеспечении решения гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

На совещании о российской миротворческой миссии в регионе в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов доложил, что в ходе контактов с коллегами из Армении "были обращения по оказанию поддержки, в первую очередь в части финансового обеспечения социальной помощи гражданам, которые остались без крова".

"Мы готовим предложения, эти предложения будут вам отдельно доложены, и мы будем готовы к сотрудничеству в области финансовой сферы с нашими партнерами", - сказал глава Минфина.

"Хорошо. Когда проработаете, тогда мне доложите отдельно", - поручил Путин.

Президент подчеркнул, что обсуждаемые меры по решению гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе требуется сопровождать финансами. В этой связи Путин попросил Минфин проработать со всеми ведомствами эти темы, так же как и вопросы, которые могут возникнуть в ближайшем будущем.