Врио главы Белгородской области не планирует масштабную смену кадров в правительстве

ТАСС, 20 ноября. Масштабные кадровые перестановки в правительстве Белгородской области в ближайшее время не планируются, сообщил в пятницу в эфире канала "Россия-24" врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

"Большинство регионов приезжают в Белгородскую область учиться, перенимать положительные наработки. Приводить сюда (в правительство Белгородской области) людей, менять команду я не вижу на сегодняшний день необходимости. Я пока приехал один", - сказал Гладков.

В ближайшие 3-4 дня врио губернатора Белгородской области планирует уделить внимание срочным вопросам - борьбе с пандемией, бюджету 2020 года и проекту бюджета на плановый период.

"Мне нужно посмотреть, что происходит с образованием, реализацией национальный проектов не только в рамках кассового исполнения, но и в сравнении с другими регионами", - добавил Гладков.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова 18 ноября. Предыдущий глава Евгений Савченко был лидером среди губернаторов российских регионов по длительности пребывания у власти - 27 лет. 20 ноября Гладкова представили правительству региона.