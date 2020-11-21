Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование.

В ответ 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.

После того как 22 июня 2015 года страны Евросоюза продлили санкции в отношении России, 24 июня Путин свои указом продлил действие эмбарго еще на год. Впоследствии оно продлевалось трижды, в последний раз - 24 июня 2019 года - до конца 2020 года.

В июне 2019 года президент РФ продлил контрсанкции до 31 декабря 2020 года и внес изменения в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.