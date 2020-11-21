Захарова сообщила, что Лавров провел встречу с премьер-министром Армении

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу в Ереване провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в Facebook дипломат выложила фотографию, на которой Лавров и Пашинян беседуют, сидя напротив друг друга. "Драматургия", - подписала Захарова данный снимок.

Российская делегация, в состав которой, помимо главы МИД РФ, вошли министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Ереван в субботу. Ранее сообщалось, что делегация посетит и Баку.