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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Захарова сообщила, что Лавров провел встречу с премьер-министром Армении

Российская делегация прибыла в Ереван 21 ноября

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу в Ереване провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в Facebook дипломат выложила фотографию, на которой Лавров и Пашинян беседуют, сидя напротив друг друга. "Драматургия", - подписала Захарова данный снимок.

Российская делегация, в состав которой, помимо главы МИД РФ, вошли министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Ереван в субботу. Ранее сообщалось, что делегация посетит и Баку.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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