Лавров заявил, что Россия привержена необходимости решать вопрос беженцев в Карабахе

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Россия привержена необходимости решать гуманитарные проблемы и вопрос беженцев в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего заявления РФ, Армении и Азербайджана. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На первом плане у нас вопросы, связанные с необходимостью решения проблем, которые возникли вокруг Нагорного Карабаха. Заявление от 9 ноября дает возможность решать все эти вопросы на основе договоренностей, которые были зафиксированы на бумаге, подписаны тремя лидерами. Прежде всего это касается возвращения беженцев и всех гуманитарных вопросов в нынешней ситуации. Мы этому привержены", - сказал Лавров на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам Лаврова, Россия поощряет международные организации, чтобы те более активно помогали жителям Нагорного Карабаха.

"В дополнение к той роли, которую играют миротворцы, межведомственный центр, который создается по указу президента [РФ Владимира] Путина и уже приступает к работе, тоже будет контролировать все эти вопросы", - отметил глава МИД РФ.

Центр гуманитарного реагирования

Лавров заявил, что российская межведомственная делегация обсудит с Пашиняном создаваемый межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху и вопросы экономического сотрудничества.

"Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня посмотреть на весь комплекс наших отношений, в ситуации, когда после затяжных переговоров было принято заявление трех лидеров - Армении, Азербайджана и Российской Федерации от 9 ноября - которое положило конец кровопролитию и создало возможность для стабилизации обстановки во всех ее измерениях, включая гуманитарную. Наши миротворцы активно занимаются выполнением этой договоренности, включая оказание [центра] гуманитарного содействия", - сказал он.

"Мы также сегодня обсудим вопросы, которые связаны с создаваемым межведомственным центром гуманитарного реагирования. Это тоже новая структура, которая будет целиком работать на удовлетворение нужд гражданского населения, восстановления гражданской инфраструктуры и, конечно же, обсудим текущие вопросы нашего экономического взаимодействия, взаимодействия в сфере энергетики сегодня будут обсуждаться", - добавил глава МИД РФ.

Лавров также передал Пашиняну приветствие от президента России Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина.