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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Лавров в Ереване провел встречу с президентом Армении

Российская делегация, в состав которой, помимо главы МИД РФ, вошли министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Ереван 21 ноября
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Армении Армен Саркисян Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Армении Армен Саркисян
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся в субботу в Ереване в рамках визита российской межведомственной делегации, провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского дипведомства.

В канале МИД РФ выложена фотография, сделанная официальным представителем дипведомства Марией Захаровой, на которой запечатлено рукопожатие Лаврова и Саркисяна. "Сергей Лавров с президентом Армении", - гласит подпись к ней.

Российская делегация, в состав которой, помимо главы МИД РФ, вошли министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Ереван в субботу. Ранее сообщалось, что делегация посетит и Баку.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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