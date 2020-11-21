Лавров провел первую очную встречу с главой МИД Армении

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с субботу в Ереване провел первую очную встречу с новым главой МИД Армении Арой Айвазян. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в Facebook дипломат выложила фотографию с переговоров глав внешнеполитических ведомств. "В Ереване состоялась краткая встреча глав МИД РФ и Армении", - написала Захарова.

Лавров встретился также в Ереване с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Российская делегация, в состав которой, помимо главы МИД РФ, вошли министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Ереван в субботу. Ранее сообщалось, что делегация посетит и Баку.