Лавров: попытки поставить под сомнение заявление трех лидеров по Карабаху неприемлемы

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху является безальтернативным путем преодоления кризиса, попытки подвергнуть его сомнению неприемлемы. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита российской межведомственной делегации в Армению.

"Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер. Было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми. И мы подтвердили нашу решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать", - отметил министр.

Лавров отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент страны Армен Саркисян в ходе переговоров с российской делегацией в субботу подтвердили свою приверженность выполнению заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

"Мы встречались также с президентом Армении. И он, и премьер-министр подчеркнули, что это заявление помогло решить серьезнейшие проблемы, помогло спасти жизни. И они полностью привержены тому, чтобы договоренность выполнялась и впредь", - сказал министр.

По словам Лаврова, заявление позволило прекратить кровопролитие и перейти к процессам мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

Выполнение заявления

Глава МИД РФ также сообщил, что главное внимание в ходе переговоров российской делегации в Ереване было уделено задачам по четкому и полноценному выполнению заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

"Главное внимание уделили задачам, связанным с обеспечением четкого и полноценного выполнения совместного заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха и о реализации миротворческой операции, о проведении гуманитарных действий в поддержку гражданского населения", - сказал Лавров.

Работа российских миротворцев

Лавров также отметил, что Армения высоко оценивает работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также указ президента РФ Владимира Путина о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования.

"Высоко оценили работу российских миротворцев и высоко оценили указ президента России [Владимира Путина] о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который уже приступает к работе", - сказал он.

Развитие союзнических отношений

Лавров подчеркнул, что руководство Армении подтвердило свою приверженность курсу на укрепление союзнических отношений с Россией.

"Армянское руководство подтвердило курс на развитие и углубление союзнических отношений с РФ", - сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с Лавровым заявил, что две страны имеют общие взгляды на стратегическое будущее, "у нас в целом общие взгляды, общие планы, и по итогам сегодняшних переговоров мы должны это констатировать".

Сохранение наследия в Карабахе

Глава МИД РФ также заявил, что Москва рассчитывает, что ЮНЕСКО проявит больше активности в работе над сохранением исторической и культурной памяти в Нагорном Карабахе и вокруг него.

По его словам, особое внимание на переговорах в Ереване было уделено необходимости мобилизовать международную поддержку для реализации заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября. "Вчера я подробно разговаривал с генеральным директором ЮНЕСКО о необходимости для этой организации все-таки более инициативно предложить свои услуги в том, что касается сохранения культурного, цивилизационного, религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него, - отметил Лавров. - Это явилось бы важным вкладом в обеспечении межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в этом древнем регионе мира".

Лавров выразил надежду на то, что организация при работе в Карабахе "проявит больше активности, чем это происходило в ответ на многочисленные обращения касательно обеспечения сохранности культурных памятников в Сирии, прежде всего в Алеппо и Пальмире". "Там, прямо скажем, наши друзья из ЮНЕСКО не очень активно себя зарекомендовали", - добавил министр.

Российская делегация, в состав которой, помимо главы МИД РФ, вошли министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Ереван в субботу. Ранее сообщалось, что делегация посетит и Баку.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которому азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

13 ноября российский лидер подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его задачи входит оперативное сопровождение процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, взаимодействие с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в регионе.