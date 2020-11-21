Лавров заявил, что РФ активно привлекает организации ООН для решения проблем в Карабахе

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Россия активно привлекает международные организации системы ООН для решения проблем в Нагорном Карабахе. Как сообщает в субботу пресс-служба армянского кабмина, об этом в субботу в ходе встречи с премьер-министром Николом Пашиняном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы активно привлекаем международные организации системы ООН, поощряем их к тому, чтобы они более активно, более инициативно проявляли свои возможности для жителей этого региона. Мы активно поддерживаем Международный комитет Красного креста, который работает в том числе и в Карабахе", - отметил он.

По словам главы МИД РФ, в ходе визита российской межведомственной делегации РФ в Ереван будет рассматриваться весь комплекс отношений Москвы и Еревана. "Убежден, что по итогам всех этих отраслевых переговоров будет вырисовываться позитивная, комплексная картина, которая будет продвигать наши отношения вперед, и которая, мы этого искренне хотим, будет поддерживать ваши усилия по стабилизации обстановки в Армении", - добавил он.

В субботу в Ереван прибыла межправительственная делегация России, в состав которой вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, что Россия направит в Азербайджан и Армению делегацию в составе руководителей ряда министерств и ведомств. Российский лидер подчеркнул, что ее задачей станет рассмотрение самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября, включая гуманитарную проблематику.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Военные подразделения Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях, а в регионе развернуты силы российских миротворцев.