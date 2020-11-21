Лавров назвал всеобъемлющими переговоры российской делегации в Ереване

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Межведомственная делегация РФ, прибывшая в субботу с визитом в Ереван, провела с руководством Армении всеобъемлющие переговоры. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что этот визит включает в себя обзор всего спектра отношений Москвы и Еревана. "В составе делегации два вице-премьера - [Александр] Новак и [Алексей] Оверчук, министр здравоохранения, руководитель Роспотребнадзора, руководитель "Российских железных дорог", представитель руководства Минфина", - отметил глава МИД РФ.

"Параллельно с этой делегацией состоялись встречи с руководством Армении министра обороны Сергея Шойгу и министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, - добавил Лавров. - Так что, как видите, по сферам приложения усилий тех ведомств, которые здесь представлены, мы действительно провели всеобъемлющие переговоры".

Ранее сообщалось, что делегация также посетит и Баку.