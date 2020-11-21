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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Лавров надеется на позитивную динамику торгово-экономических связей России и Армении

Глава МИД РФ отметил, что Россия признательна президенту Армении и большинству политиков республики за ту позицию, которую они выразили в связи с принятием 9 ноября заявления по Карабаху

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что торгово-экономические связи Москвы и Еревана будут наращивать позитивную динамику. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Конечно же, мы очень рассчитываем, что наши торгово-экономические, инвестиционные связи, которые, кстати сказать, минимально пострадали в период коронавирусной инфекции, что они будут наращивать позитивную динамику", - сказал Лавров на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Он отметил, что Россия признательна президенту Армении и большинству политиков республики за ту позицию, которую они выразили в связи с принятием 9 ноября заявления по Карабаху.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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