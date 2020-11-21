Лавров: Алиев на встрече с делегацией РФ высказался за выполнение соглашения по Карабаху

БАКУ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с межведомственной делегацией РФ в субботу уделил особое внимание необходимости последовательного выполнения всех элементов заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита российской делегации в Азербайджан.

"Главный вывод - полностью подтверждена актуальность и безальтернативность договоренности, которая была достигнута лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября. Договоренности, которая остановила кровопролитие и заложила основу для долгосрочного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана сегодня особое внимание уделил необходимости последовательного добросовестного выполнения всех элементов совместного трехстороннего заявления", - сказал Лавров.

Позиции России и Азербайджана совпадают

Позиции Москвы и Баку по созданию условий для восстановления межконфессионального и межэтнического мира в Нагорном Карабахе полностью совпадают, заявил Лавров.

"У нас также полностью совпадают позиции в том, что касается необходимости создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения", - сказал министр.

Лавров добавил, что в ходе сегодняшних переговоров стороны обсудили целый ряд конкретных направлений, которые будут этому способствовать и которые РФ будет совместно реализовывать вместе с азербайджанской и армянской сторонами.

13 ноября российский лидер подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его задачи входит оперативное сопровождение процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, взаимодействие с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в регионе.

Договоренности по Карабаху

Россия отмечает попытки подвергнуть сомнению трехстороннее заявление по урегулированию в Нагорном Карабахе, но они не увенчаются успехом, заявил Лавров.

По словам Лаврова, на переговорах в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что не всем нравится достигнутая 9 ноября договоренность. "Мы тоже отмечаем <...>, что есть попытки подвергнуть сомнению эти договоренности. Но я думаю, что эти попытки не увенчаются успехом, прежде всего потому что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которыми являются вместе с Россией Франция и Соединенные Штаты, неоднократно подчеркивали необходимость урегулирования проблемы Нагорного Карабаха на основе тех самых принципов, которые сегодня и материализуются в развитие трехстороннего совместного заявления", - сказал Лавров.

Лавров указал, что РФ всегда подчеркивала, в том числе во время недавнего визита в Москву сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что в отношении конфликта в Карабахе, как и любого другого, необходимо прежде всего, чтобы люди не умирали, не гибли в кровопролитных войнах; чтобы налаживалась мирная жизнь, а религии и культуры сосуществовали, люди, представляющие различные этнические, конфессиональные группы, жили вместе в мире и безопасности.

"Если это ставить во главу угла, то я не вижу никакой причины, которая дала бы хоть какую-то возможность интерпретировать договоренности от 9 ноября в негативном ключе или подвергать их сомнению. Если же ставить на первое место геополитические амбиции, то здесь мы ничего поделать не можем. Но мы будем твердо подобные попытки отводить и будем концентрироваться на реализации тех договоренностей, которые отвечают коренным интересам народов, которые проживают в этом регионе", - подчеркнул Лавров.

18 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что США и их союзники раздосадованы тем, что военные действия в Нагорном Карабахе остановлены при посредничестве Москвы. Нарышкин также обвинил ряд западных стран в попытках вновь разжечь конфликт в Нагорном Карабахе для вытеснения России из Закавказья.

Россия будет твердо противостоять попыткам ставить под сомнение трехсторонние договоренности по нагорнокарабахскому урегулированию из-за чьих-либо геополитических амбиций.

"Если же ставить на первое место геополитический амбиции, то здесь мы ничего поделать не можем, но мы будем твердо подобные попытки отводить и будем концентрироваться на реализации тех договоренностей, которые отвечают коренным интересам народов, которые проживают в этом регионе", - сказал Лавров.

Снятие экономическийх ограничений

Разблокирование экономических связей будет способствовать установлению мира между азербайджанским и армянским народами, заявил Лавров.

Как отметил Лавров, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает за скорейшую реализацию возможностей, открывающихся в связи с разблокированием транспортных, экономических, инфраструктурных коммуникаций и проектов. "В этом регионе пересекаются жизненно важные маршруты, в том числе Север - Юг, Восток - Запад. В них участвуют и турецкая сторона, и иранские соседи Азербайджана и Армении. Здесь на самом деле, когда сейчас будут сняты все ограничения, которые существовали почти 30 лет, перспективы весьма и весьма впечатляющие", - указал он.

Лавров сообщил, что этот вопрос подробно обсуждался на переговорах. "То, как разблокирование всех связей позволит экономике региона вздохнуть полной грудью, наверное, будет отвечать задаче скорейшего обеспечения условий жизни людей, которые просто будут свободны от любых ограничений. Это тоже будет важнейшей материальной предпосылкой для того, чтобы воцарился межконфессиональный, межэтнический мир, - подчеркнул министр. - Так что это одно из действительно ключевых направлений нашей работы на самую ближайшую перспективу".

Внешнеполитические партнеры

Азербайджан и Армения как суверенные государства имеют полное право самим решать, кто будет их внешнеполитическими партнерами, заявил Лавров.

"Турция - это реальный фактор в этом регионе. Кстати, не только в этом регионе, но в этом регионе в том числе. Турция - наш партнер на многих направлениях, - сказал он. - И, конечно же, суверенный Азербайджан имеет право выбирать своих внешнеполитических партнеров, так же, как и суверенная Армения выбирает своих внешнеполитических партнеров".

По словам Лаврова, именно поэтому "искусство политики заключается в том, чтобы, продвигая любые инициативы, все факторы, которые реально влияют на ситуацию в том или ином регионе, в полной мере учитывать".

Решение гуманитраных проблем

Российская делегация на встрече с президентом Азербайджана обсудила его предложения по эффективному решению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, при этом Москва заинтересована в привлечении международных организаций к этой работе.

"Мы заинтересованы в том, чтобы международные организации - системы ООН, Международный Красный Крест - активно вовлекались в решение гуманитарных проблем, работая совместно с российскими миротворцами, с центром гуманитарного реагирования. У президента Азербайджана [Ильхама Алиева] есть конкретные предложения о том, как эту работу сделать более эффективной, и мы их с интересом сегодня обсудили. Будем на этом направлении работать и дальше совместно", - отметил Лавров.