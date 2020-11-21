Путин выступил за дополнительные меры, чтобы не допустить роста неравенства стран

"Мы понимаем, что у развивающихся экономик и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой нет возможностей" для принятия существенных мер поддержки во время экономических сложностей из-за пандемии коронавируса, заявил глава российского государства на саммите G20. Путин пояснил, что в таких странах "фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растет практически с каждым днем". "Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов, в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах", - предупредил президент РФ.

Он констатировал, что "значимую помощь развивающимся странам оказали МВФ и Всемирный банк, в апреле по их предложению "двадцатка" приняла решение об установлении временного моратория на долговые выплаты". "Это, безусловно, весьма востребованная инициатива, однако она распространяется только на беднейшие государства и не включает их долги частным кредиторам, затрагивает менее четырех процентов от общей стоимости обслуживания долгов развивающихся стран в текущем году", - подчеркнул глава российского государства.

"Думаю, нужны дополнительные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации и роста экономического и социального неравенства", - указал Путин.