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Путин выступил за дополнительные меры, чтобы не допустить роста неравенства стран

Президент отметил, что "значимую помощь развивающимся странам оказали МВФ и Всемирный банк", в апреле по их предложению "двадцатка" приняла решение об установлении временного моратория на долговые выплаты

НОВО-ОГАРЕВО, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен в необходимости дополнительных мер, чтобы не допустить роста экономического и социального неравенства различных стран.

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"Мы понимаем, что у развивающихся экономик и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой нет возможностей" для принятия существенных мер поддержки во время экономических сложностей из-за пандемии коронавируса, заявил глава российского государства на саммите G20. Путин пояснил, что в таких странах "фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растет практически с каждым днем". "Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов, в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах", - предупредил президент РФ.

Он констатировал, что "значимую помощь развивающимся странам оказали МВФ и Всемирный банк, в апреле по их предложению "двадцатка" приняла решение об установлении временного моратория на долговые выплаты". "Это, безусловно, весьма востребованная инициатива, однако она распространяется только на беднейшие государства и не включает их долги частным кредиторам, затрагивает менее четырех процентов от общей стоимости обслуживания долгов развивающихся стран в текущем году", - подчеркнул глава российского государства.

"Думаю, нужны дополнительные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации и роста экономического и социального неравенства", - указал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Саммит G20 - 2020
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