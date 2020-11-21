Главные риски для мира и доступные вакцины. Тезисы выступления Путина на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин заявил в субботу на саммите G20, что Россия готова предоставить нуждающимся странам свои вакцины, а также назвал массовую безработицу и рост бедности главными рисками для мира.
Основные тезисы выступления российского лидера – в материале ТАСС.
- Путин заявил, что пандемия запустила системный экономический кризис, подобного которому мир не знал со времен Великой депрессии.
- Российский лидер отметил, что "главным риском остается массовая долгосрочная так называемая застойная безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности, и роль "двадцатки" здесь состоит в том, чтобы этого не допустить".
- Минимизация последствий пандемии коронавируса обошлась России в 4,5% ВВП.
- Путин отметил, что Россия, как и другие государства, пошла на беспрецедентные антикризисные меры, "поставив во главу угла ключевую базовую ценность - жизнь и здоровье людей".
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Президент РФ заявил, что Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам. По его словам, "Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленный на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех".
- Путин уверен в необходимости дополнительных мер, чтобы не допустить роста экономического и социального неравенства различных стран. "Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов, в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах", - предупредил президент РФ.
- При этом он отметил, что "двадцатка" уже многое сделала: "Наши страны сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере $12 трлн <...> Мы все вместе способствовали экстренной мобилизации $21 млрд на первоочередные медицинские нужды, дали старт международной кооперации в разработке, производстве и распределении вакцин".
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Путин также призвал коллег по G20 использовать нынешний кризис во благо глобального развития: "Необходимо использовать текущий кризис как возможность изменить траекторию глобального развития, сохранить благоприятную окружающую среду и климат, обеспечить равные условия для всех стран и народов, укрепить эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, ключевые международные институты, опираясь при этом на Устав ООН, общепринятые нормы и принципы международного права".
- Помимо этого, Путин предложил Группе двадцати продолжить поиск подходов к реформе Всемирной торговой организации. При этом глава российского государства уверен, что альтернативы ВТО нет.