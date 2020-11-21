Главные риски для мира и доступные вакцины. Тезисы выступления Путина на саммите G20

Президент РФ заявил , что Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам. По его словам, "Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленный на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех".

Путин также призвал коллег по G20 использовать нынешний кризис во благо глобального развития: "Необходимо использовать текущий кризис как возможность изменить траекторию глобального развития, сохранить благоприятную окружающую среду и климат, обеспечить равные условия для всех стран и народов, укрепить эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, ключевые международные институты, опираясь при этом на Устав ООН, общепринятые нормы и принципы международного права".