МИД России будет добиваться гарантий выполнения обязательств оставшимися в ДОН странами

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия будет добиваться твердых гарантий того, что страны, оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН), будут твердо выполнять свои обязательства. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД РФ в связи с выходом США из ДОН.

"Теперь, выйдя из ДОН, американская сторона рассчитывает, что ее союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а с другой - делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъемки российской территории. Разумеется, для России это неприемлемо, - подчеркнули в министерстве. - Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств. Во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН".

В Москве заявили, что если другие страны участницы хотят, чтобы РФ сохранила свое членство в соглашении, они должны задуматься над тем, чтобы развеять опасения Москвы. При этом российские дипломаты констатировали, что от выхода США из договора не повысилась ни безопасность США, ни их союзников.

"Теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России [на выход США из соглашения]. Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты, - заявили в МИД РФ. - Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения".

Выход США из договора

Отношение США к ДОН ухудшилось после того, как нормой стали российские полеты над американской территорией, а также после того, как российская сторона стала использовать цифровое оборудование для съемки, говорится в заявлении. Российские дипломаты напомнили, что с этого момента американцы стали чинить всяческие препятствия для выполнения договора.

"США высокомерно игнорировали наши предложения по урегулированию этих проблем, одновременно настаивая на немедленном удовлетворении своих претензий, ответы на которые мы давали неоднократно. Поняв, что для достижения договоренности от Вашингтона потребуются встречные шаги, направленные на снятие российских озабоченностей, они прервали консультации и стали обвинять нашу страну в "нарушениях" Договора, - продолжили в министерстве. - Эти надуманные обвинения использовались ими в качестве предлога сначала для принятия "контрмер", а затем и для выхода из Договора".

В российском внешнеполитическом ведомстве указали на то, что Вашингтон целенаправленно шел на подрыв договора и заявления, что США готовы остаться в нем в случае определенных шагов со стороны РФ, на самом деле были лишь призваны ввести в заблуждение руководства стран Европы.