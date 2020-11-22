В МИД РФ не исключают, что США вернутся в Договор об открытом небе при новой администрации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия не исключает, что после смены власти в Вашингтоне США вновь вступят в Договор об открытом небе (ДОН). Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его слова приводятся в воскресенье на сайте МИД РФ.

"Мы всегда говорили: если в США считают нужным выйти [из ДОН] - это их право. Возвращаться или нет - также выбор новой администрации США, - сказал Гаврилов. - Мы такую возможность в принципе не исключаем - американским партнерам, как говорится, и карты в руки".

Дипломат констатировал, что после выхода страны-участницы из Договора на повестку дня встает ряд практических задач, в число которых входит уточнение шкалы распределения финансовых расходов в связи с деятельностью Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), назначение двух председателей неофициальных рабочих групп вместо американских представителей, определение статуса США.

"Мы исходим из того, что они не смогут претендовать на статус наблюдателя со всеми его привилегиями, - резюмировал Гаврилов. - Словом, работы предстоит немало. Рассчитываем, что полномасштабное взаимодействие ГУ ДОН по всему спектру вопросов повестки дня Консультативной комиссии по открытому небу продолжится бесперебойно".