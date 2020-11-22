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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Путин назвал авторов текста заявления по Карабаху

По словам российского лидера, работа над текстом велась лидерами всех трех стран, его подписавших - России, Азербайджана и Армении
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Работа над текстом совместного заявления от 9 ноября о прекращении огня в Нагорном Карабахе велась лидерами всех трех стран, его подписавших - России, Азербайджана и Армении. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Полный текст

"Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент [Азербайджана Ильхам] Алиев и премьер [Армении Никол] Пашинян", - сказал Путин, отметив, что "по-другому было невозможно".

По словам российского лидера, по сути, это были договоренности между двумя сторонами - Азербайджаном и Арменией, а "Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон". "Что мы сейчас и делаем, - заключил Путин. - Поэтому авторами [совместного заявления], безусловно, являются три стороны".

На просьбу прокомментировать кадры, которые были показаны в передаче "Москва. Кремль. Путин", где президент РФ сказал, что он "сам писал" документ, Путин отметил, что в том эпизоде имелась в виду не трехсторонняя договоренность, а заявление, которое российский лидер сделал после подписания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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