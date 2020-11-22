Путин заявил, что в системе американских выборов есть проблемы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что в американской системе выборов есть проблемы, но изменение старой схемы является делом самих США. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

"Совершенно очевидно - это для всех в мире ясно - мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы", - сказал он. "Нужно там что-то менять - не нужно - это не наше дело. Это дело самого американского народа и их представителей в парламенте, дело президента <...> если их устраивает - ну ради Бога", - добавил Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что "сейчас широко известно даже широкой публике, что кандидат, который выигрывает в том или ином штате - он забирает голоса всех выборщиков". "Ну, допустим, их 20. Выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так и так бывает, что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей. Таким образом - и в истории США уже трижды, по-моему, это было, когда президент избирается большим количеством выборщиков, а за ними стоит меньшее количество избирателей. Разве это демократично?" - задал риторический вопрос Путин.

Президент РФ отметил, что говорит это "не для того, чтобы заклеймить американскую политическую систему или систему выборов". "Так было сделано давно. Как мне сказала одна из американских коллег в прошлом "мы к этому привыкли". Так практика сложилась", - заключил он. Он также считает, что легитимность выборов в США должны оценивать сами американцы. "Ну легитимность - не легитимность власти должны, прежде всего, оценивать сами американцы", - сказал российский лидер. Путин отметил, что "это чрезвычайно важная вещь, потому что от этого зависит доверие народа той или иной страны к политическому руководству".

"Это [устройство выборного процесса в США], безусловно, никому не дает права указывать пальцем на огрехи в других политических системах, в том числе в избирательном праве", - сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что Россия всегда выступает против вмешательства в свои внутренние дела, как делают те же американцы. "Попробуйте там понаблюдать за выборами. Там ближе, чем на семь метров, а то и дальше, не пускают наблюдателей. Ну это тоже, так сложилась практика. А в некоторых местах, говорят, даже пугают прокурором", - привел пример глава государства, уточнив, что тех, кто "суется с проверками или с наблюдениями, там пугают даже возбуждением уголовного дела". При этом он констатировал, что это также является внутренним делом США.