Путин объяснил, почему пока никого не поздравил с победой на выборах президента США

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объяснил, что пока не поздравляет победителя выборов в США, поскольку нужно дождаться урегулирования всех юридических деталей. По мнению российского лидера, такая чисто формальная отсрочка с поздравлениями не ухудшит и так плохие отношения Москвы и Вашингтона.

"Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные", - ответил Путин на вопрос, не ухудшит ли задержка с поздравлением от РФ выбранного президента США отношения с Вашингтоном. Об этом глава российского государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту [Дональду] Трампу, и к кандидату на эту должность господину [Джозефу] Байдену. Поэтому здесь нет никаких для нас проблем", - заверил российский лидер. "Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чистая формальная сторона дела", - пояснил Путин.

"Что касается других - тех, кто поздравляет, это дело каждого, все люди опытные, знающие, что и как они делают", - считает президент РФ. При этом он напомнил, что "в прошлой итерации все поздравили госпожу [Хиллари] Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп".

Дождаться итогов выборов

Путин заверил, что российские власти готовы работать с любым избранным американским президентом. При этом важно дождаться подведения окончательных итогов выборов в США и завершения "внутриполитического противостояния", заявил он.

"Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа", - сказал российский лидер.

Отвечая на вопрос, планирует ли он поздравить избранного президента США уже тогда, когда "будет поставлена окончательная точка", Путин заявил: "[Это] должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом".

"Это абсолютно нормально, ничего здесь такого нет, - подчеркнул президент России. - И хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплеки - ни то, что нам кто-то нравится, кто-то не нравится. Мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния".