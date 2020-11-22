Партия "Зеленая альтернатива" намерена участвовать в выборах в Госдуму

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Руководство партии "Зеленая альтернатива" в воскресенье приняло решение об участии в выборах в Госдуму в 2021 году, имена кандидатов будут названы позже. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы партии.

"Сегодня, 22 ноября, прошло заседание правления политической партии "Зеленая альтернатива", после которого было объявлено об участии экологов в выборах в Государственную думу VIII созыва. Лидер "ЗА!" Руслан Хвостов отметил, что вторым пунктом повестки мероприятия стало формирование списка кандидатов от партии", - говорится в сообщении.

"Сейчас находимся в самой что ни на есть активной стадии процесса: консультируемся, активизируем работу региональных отделений, рассматриваем различные варианты развития событий на политической арене. Могу сказать, что по итогам нашей работы вы увидите много неожиданных кандидатов на места в парламенте", - цитирует пресс-служба слова Хвостова. "Зеленая альтернатива" планирует сформировать как партийные списки, так и выдвинуть кандидатов по одномандатным округам.

По словам Хвостова, повестка партии не ограничивается экологией, "Зеленая альтернатива" будет бороться за обеспечение граждан безусловным базовым доходом, справедливое распределение прибыли от использования природных ресурсов, совершенствование медицинского обслуживания.

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2021 года.