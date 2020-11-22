Глава Минвостокразвития вылетел в Приморье по поручению Мишустина

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков вылетел в Приморский край, где он проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков вылетел в Приморский край. В понедельник, 23 ноября, он проведет во Владивостоке совещание рабочей группы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными метеорологическими явлениями", - сказали в пресс-службе.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим гражданам. В рабочую группу по оказанию помощи Приморью войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В результате более 180 тыс. людей, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан, в пятницу в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.

На данный момент, по информации Минэнерго РФ, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 39 населенных пунктах, в том числе в городах Владивосток и Артем - около 111 400 человек. От резервных источников электроснабжения запитаны 76 котельных. Без теплоснабжения остается около 49,7 тыс. человек.