Орешкин представлял Россию на заключительном онлайн-заседании "двадцатки"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Максим Орешкин в воскресенье принял участие в заключительном заседании онлайн-саммита Группы двадцати.

Итоги форума, проходившего 21-22 ноября в формате видеоконференции, подвел король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Он также официально передал председательство в Группе двадцати Италии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у Владимира Путина на "двадцатке" планировалось выступление только на заседании в субботу, 21 ноября, а в воскресенье, 22 ноября, участие российского лидера не предусматривалось. Как видно из кадров трансляции, российскую сторону на заключительном мероприятии форума представлял Орешкин.

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, существующее с 1999 года. Членами G20 являются 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз. По данным Всемирного банка, в странах "двадцатки" проживают 64% населения планеты, на них приходится 80% мирового ВВП.

Деятельность группы направлена на достижение глобальной экономической стабильности, создание условий для устойчивого роста и снижения рисков финансовых кризисов.