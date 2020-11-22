{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США из Договора по открытому небу

Песков заявил, что Договор по открытому небу теряет жизнеспособность с выходом из него США

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и Госдепартамент официально подтвердили, что Штаты больше не являются участником ДОН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кремль считает, что с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН) этот документ лишается жизнеспособности.

На эту тему
История Договора по открытому небу

Об этом ТАСС заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Документ утрачивает свою жизнеспособность", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли договор актуальность для России после выхода США из соглашения.

В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и Госдепартамент официально подтвердили, что США больше не являются участником ДОН.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВыход США из Договора по открытому небу
Кризис в Сирии
Боевики 31 раз за сутки обстреляли зону деэскалации "Идлиб" в Сирии
Обстрелам подверглись провинции Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама
Читать полностью