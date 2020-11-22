Песков заявил, что Договор по открытому небу теряет жизнеспособность с выходом из него США

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кремль считает, что с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН) этот документ лишается жизнеспособности.

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Об этом ТАСС заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Документ утрачивает свою жизнеспособность", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли договор актуальность для России после выхода США из соглашения.

В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и Госдепартамент официально подтвердили, что США больше не являются участником ДОН.