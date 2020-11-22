Боевики 31 раз за сутки обстреляли зону деэскалации "Идлиб" в Сирии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) более 30 раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич в воскресенье во время брифинга.

"В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (в том числе по данным сирийской стороны - 31 обстрел)", - отметил Гринкевич.

По словам замруководителя ЦПВС, обстрелам подверглись провинции Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама. При этом обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, в течение суток не зарегистрировано, отметил он.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Гринкевич.