Спикер гордумы Хабаровска и еще 16 депутатов вышли из ЛДПР

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов городской думы Хабаровска, включая главу городского парламента, вышли из Либерально-демократической партии (ЛДПР). Об этом ТАСС сообщил председатель Хабаровской городской думы, руководитель фракции ЛДПР в городском парламенте Михаил Сидоров.

"Да, вышли. 17 человек, я тоже. Основная причина - быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР", - сказал Сидоров.

Он уточнил, что от мандатов отказываться никто не планирует. "Возможно, будет создана своя, новая, фракция в думе", - сказал Сидоров.

В пресс-службе регионального отделения ЛДПР информацию о выходе депутатов из партии назвали недостоверной. "Это фейковая информация", - сказали в пресс-службе.

ЛДПР победила на выборах в Хабаровскую городскую думу в сентябре 2019 года. В думе насчитывалось 32 депутата от ЛДПР, один от Справедливой России, еще один - беспартийный.