Нарышкин отметил заслугу журналистов в окончательной победе над идеологией нацизма

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Окончательная победа над нацистской идеологией, закрепившаяся в умах немецкого народа, стала возможной благодаря деятельности не только юристов, но и прессы. Об этом заявил в понедельник председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в открытом онлайн-интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману на тему "Уроки Нюрнбергского процесса".

Он отметил, что в ходе Нюрнбергского процесса "был преодолен последний рубеж обороны" гитлеровской Германии и была достигнута победа "в умах немецкого народа". "Хоть и не сразу, но постепенно они [немцы] осознали преступный характер нацистского режима и идеологии. И в этом большая заслуга не только ведущих крупных правоведов, юристов, но и прессы. Известно, что в зале Дворца правосудия в Нюрнберге было 350 мест, и 250 из них были предназначены для журналистов, в том числе советских и в том числе для журналистов Телеграфного агентства Советского Союза", - указал Нарышкин.

Глава Российского исторического общества также подчеркнул, что Нюрнбергский процесс стал одним из основных правовых механизмов подведения итогов Второй мировой войны. "Значение его и в том, что он ознаменовал восстановление законности на пространстве послевоенной Европы и внес огромный вклад в развитие международного уголовного права. Впервые осужденным за военные преступления лицам не удалось уйти от ответственности, ссылаясь на то, что они лишь выполняли приказ начальства", - добавил Нарышкин.

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии. Нюрнбергский трибунал стал первым международным судебным процессом, признавшим военную агрессию тягчайшим преступлением против человечества и наказавшим преступников. Принципы, содержащиеся в уставе трибунала, были подтверждены резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года как общепризнанные нормы международного права.