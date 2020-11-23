Наталия Макаревич стала и.о. замгубернатора Тамбовской области

ТАМБОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Бывшая мэр Тамбова Наталия Макаревич, ушедшая в отставку в октябре, назначена на пост и. о. заместителя главы администрации Тамбовской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник управления информационной политики региона Татьяна Самотойлова.

"Наталия Владимировна Макаревич заняла пост исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области. Сегодня на еженедельной планерке губернатор представил ее в качестве своего нового заместителя", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, Макаревич будет курировать промышленность и службу занятости региона. Она стала восьмым заместителем губернатора.

Наталия Макаревич проработала на посту главы Тамбова чуть более года. 30 октября депутаты Тамбовской городской думы на очередном заседании приняли ее досрочную отставку. До прихода в мэрию она занимала пост руководителя регионального управления промышленности.

В новость внесена правка в 10:50 мск - уточняется цитата.