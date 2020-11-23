Нарышкин призвал не допускать героизации нацизма и новых его проявлений

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно помнить уроки Нюрнбергского процесса и препятствовать попыткам героизации нацизма, а также возникновению его новых форм. Об этом заявил в понедельник председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в открытом онлайн-интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману по теме "Уроки Нюрнбергского процесса".

"75 лет назад Нюрнбергский процесс указал всему миру на исключительную опасность нацистской идеи, ее человеконенавистническую суть. Мы просто обязаны помнить об этом предупреждении Нюрнберга, не допускать каких-либо проявлений расизма, неонацизма и уж тем более оправдания фашистских преступников и героизации нацизма", - сказал он.

Нарышкин указал на то, что в последние 15 лет по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию, в которой осуждаются все практики, способствующие появлению новых форм расизма. "Надо сказать, что Соединенные Штаты ежегодно голосуют против этой резолюции. Одни из немногих", - добавил председатель Российского исторического общества.

18 ноября третий комитет ГА ООН принял российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ проголосовали 122 государства, 53 воздержались, два высказались против - США и Украина.

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии. Нюрнбергский трибунал стал первым международным судебным процессом, признавшим военную агрессию тягчайшим преступлением против человечества и наказавшим преступников. Принципы, содержащиеся в уставе трибунала, были подтверждены резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года как общепризнанные нормы международного права.