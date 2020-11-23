Нарышкин заявил, что СССР изначально выступал за привлечение нацистов к ответственности

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Советский Союз с самого начала Великой Отечественной войны выступал за то, чтобы привлечь нацистских преступников к юридической ответственности. Об этом заявил в понедельник председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в открытом онлайн-интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману по теме "Уроки Нюрнбергского процесса".

"Советское руководство еще в начальные периоды Великой Отечественной войны вынашивало мысль о суде над нацистскими преступниками, - сказал он. - Осенью 1942 года, когда еще шла тяжелейшая Сталинградская битва, советское правительство выпустило постановление об ответственности фашистcкой Германии за преступления, совершаемые на оккупированных территориях СССР и Европы".

Вместе с тем, как отметил Нарышкин, у западных лидеров была другая логика. Лидеры США и Великобритании Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль не хотели, чтобы в судебном публичном процессе вновь всплыли неприглядные эпизоды и факты из истории Второй мировой войны, когда часть западных элит была на стороне Гитлера, а кто-то поддерживал дружеские отношения с нацисткой верхушкой. "Не хотели вспоминать ни аншлюс Австрии, ни Мюнхенский сговор, в результате которого была расчленена Чехословакия. И тогда было предрешено, что Второй мировой войны не избежать. В результате этой сделки западные лидеры канонизировали движение гитлеровской Германии на восток", - напомнил Сергей Нарышкин.

Тем не менее, отметил он, "советским дипломатам и Сталину удалось убедить союзников в рамках большой тройки, что моральная победа над нацизмом стоит дороже репутационных издержек". "Кроме того, Сталину удалось убедить Черчилля и Рузвельта, что построить мир в Европе можно только на прочном фундаменте правосудия", - указал Нарышкин.

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии. Нюрнбергский трибунал стал первым международным судебным процессом, признавшим военную агрессию тягчайшим преступлением против человечества и наказавшим преступников. Принципы, содержащиеся в уставе трибунала, были подтверждены резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года как общепризнанные нормы международного права.