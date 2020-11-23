Нарышкин: русофобия на Западе помогла многим нацистским преступникам избежать наказания

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Раскол в лагере союзников во Второй мировой войне (СССР, Великобритании, США) и сопутствовавшие этому русофобские настроения на Западе позволили многим нацистским преступникам избежать наказания. Об этом заявил в понедельник председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в открытом онлайн-интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману по теме "Уроки Нюрнбергского процесса".

Глава СВР отметил, что после окончания войны отношения между союзниками стали стремительно ухудшаться, в частности из-за иранского кризиса в 1946 году и прозвучавшей в том же году знаменитой Фултонской речи экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, которая ознаменовала начало холодной войны.

"И в это время, конечно, стал востребован такой продукт на Западе, как антисоветизм и русофобия. Этим воспользовались и многие нацистские преступники, предложившие свои услуги западным элитам, - продолжил Нарышкин. - Нацистский преступник Рейнхард Гелен возглавил разведывательную службу Западной Германии. Эсэсовец Отто Скорцени сотрудничал с несколькими разведками западных служб".

Председатель Российского исторического общества констатировал, что крупные промышленники Третьего рейха Густав Крупп и Фридрих Флик вновь вошли в число наиболее богатых и уважаемых людей в Германии.

"Задумайтесь только, спонсоры нацистской партии, а значит и нацистской идеологии, вновь стали уважаемыми людьми в Германии, - указал Нарышкин. - И таких примеров есть десятки".

В новость были внесены изменения (10:34 мск) — передается с уточнением в цитате в третьем абзаце, правильно - антисоветизм.