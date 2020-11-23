Правительство оптимизирует систему институтов развития

"По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента", - сказал он.

Он рассказал, что кабмин проанализировал деятельность основных сорока действующих институтов развития, которые создавались для решения конкретных задач - поддержки инноваций, малого и среднего предпринимательства, экспорта, регионального развития, жилищного строительства и промышленности. Мишустин напомнил, что от них требовались совершенно определенные действия, которые в свое время дали значимые результаты.

"Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов. Наш анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития", - отметил премьер-министр, добавив, что у институтов развития отсутствуют единые механизмы управления, есть существенное пересечение функций с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями.

Перемены в структуре

Таким образом, по его словам, оптимизировать структуру институтов развития планируется по четырем направлениям. "Будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление Корпорации МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, "Роснано" и четырех фондов", - сообщил Мишустин. В их числе, отметил он, фонд "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

Правительство также ликвидирует восемь институтов развития, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.

Также предлагается укрупнить ряд институтов развития, объединив их с другими, имеющими схожий функционал. "Речь идет о двух лизинговых компаниях - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", которые будут преобразованы в Единую лизинговую компанию. Также будет создан Универсальный банк - на основе МСП Банка и Банка ДОМ.РФ, а Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ", - рассказал глава правительства.

Он уточнил, что к Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований. Кроме того, Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций. "Все это позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития", - считает Мишустин.

Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, Росагролизинг, Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, "Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа в новой структуре сохранятся, будучи стратегически важными организациями, которые нацелены на развитие конкретных отраслей и поддержку обороноспособности страны. При этом акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" станет Корпорацией по туризму.

"Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента", - подытожил глава правительства.