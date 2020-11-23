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Нарышкин: опыт взаимодействия лидеров антигитлеровской коалиции востребован и сегодня

По словам председателя Российского исторического общества, опыт СССР, Соединенных Штатов и Великобритании показывает, что готовность к диалогу в атмосфере взаимного доверия позволяет найти развязки и компромиссы по сложнейшим геополитическим проблемам
' ТАСС'

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Опыт сотрудничества государств "большой тройки" - СССР, Соединенных Штатов и Великобритании - в период Второй мировой войны, который тогда позволил найти компромисс, важен и востребован в наши дни. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в открытом онлайн-интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману по теме "Уроки Нюрнбергского процесса".

"Этот опыт, конечно, крайне необходим и крайне востребован в современной обстановке, в наши дни", - сказал он.

По словам Нарышкина, опыт "большой тройки" показывает, что готовность к диалогу в атмосфере взаимного доверия позволяет найти развязки и компромиссы по сложнейшим геополитическим проблемам.

"Ведь Сталин, Рузвельт и Черчилль, несмотря на большое количество геополитических претензий друг к другу, несмотря на огромные идеологические разногласия, смогли найти компромисс. И эти разногласия не помешали им создать так называемую Ялтинско-Потсдамскую систему, которая вместе с решениями Нюрнбергского военного трибунала легла в основу современного миропорядка", - отметил глава Российского исторического общества.

Этот миропорядок, добавил Нарышкин, хоть и при возможных недостатках, но "все-таки обеспечивает Европе мир уже на протяжении семи с половиной десятилетий".

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. Нюрнбергский трибунал стал первым международным судебным процессом, признавшим военную агрессию тягчайшим преступлением против человечества и наказавшим преступников. Принципы, содержащиеся в уставе трибунала, были подтверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года как общепризнанные нормы международного права.

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Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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