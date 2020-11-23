Песков назвал условия для поздравления избранного президента США от России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Москва направит поздравления с победой на выборах президента США, когда об этом факте будет объявлено официально и завершится рассмотрение всех судебных исков. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Должен быть объявлен избранный президент, сам действующий президент должен признать итоги выборов и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги", - перечислил представитель Кремля имеющиеся условия. По его мнению, "очевидно, что пока этого не произошло".

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, что пока не поздравляет победителя выборов в США, поскольку нужно дождаться урегулирования всех юридических деталей. При этом российский лидер напомнил, что в 2016 году многие поздравляли Хиллари Клинтон, хотя оказалось, что победил Дональд Трамп.

Комментируя это высказывание Путина, Песков пояснил, что "в данном случае это фигура речи". "Действительно, в прошлый раз, когда Трам был избран президентом, все прогнозы всех американистов и социологов свидетельствовали о том, что побеждает Хиллари Клинтон, именно это имел в виду президент [России]", - сказал представитель Кремля. Он также заметил, что после предыдущих президентских выборов в США "все уже фактически говорили об этом (победе Клинтон) как о свершившемся факте, но произошло по-другому".

Песков подчеркнул, что в Кремле предпочитают дождаться, когда завершатся судебные процедуры. "Без этого не будет официальных итогов выборов, об этом уже неоднократно говорил президент [России]", - отметил представитель Кремля.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.