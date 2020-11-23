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Пандемия COVID-19

Песков: главы регионов вводят антиковидные ограничения исходя из ситуации на местах

По словам пресс-секретаря президента, "это абсолютно нормальная практика, и все это действует в рамках особых полномочий глав регионов"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Решения о введении более жестких ограничений из-за коронавируса в регионах губернаторы принимают, исходя из ситуации в системе здравоохранения на месте, объяснил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все зависит от количества койко-мест, от резервов, от количества медицинского персонала, врачей, от темпов заполняемости больниц, от темпа выздоровления пациентов, поэтому каждый губернатор принимает решение в зависимости от ситуации на своей территории", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "это абсолютно нормальная практика, и все это действует в рамках особых полномочий [глав регионов]". Таким образом он ответил на вопрос, не опасаются ли губернаторы вводить более жесткие ограничения из-за распространения коронавируса по примеру Бурятии, где с 16 ноября на две недели закрыты торгово-развлекательные центры, розничные магазины, заведения общепита, фитнес-центры, кинотеатры и некоторые другие объекты.

Теги
Песков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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