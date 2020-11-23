Песков считает, что Договор по открытому небу с выходом США потеряет свою жизнеспособность

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Кремль сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН), так как без участия американской стороны этот документ теряет свою жизнеспособность. Такое мнение выразил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

"С выходом США сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность", - констатировал представитель Кремля. "Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружениями и т.д. и т.п.", - прокомментировал Песков решение США.

Он напомнил, что российская сторона "с самого начала, еще когда США заявили о намерении выйти из этого документа" говорила, "что такой шаг будет иметь негативные последствия".

Вашингтон в воскресенье официально подтвердил, что США больше не являются участником Договора по открытому небу. Заявление, касающееся выхода из ДОН, распространил Госдепартамент США.

Действующий президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, который позволяет участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Демократ Джозеф Байден, одержавший, по прогнозам американских СМИ, победу на президентских выборах в США, в период избирательной кампании назвал решение Трампа по ДОН близоруким шагом, отметив, что это усилит напряженность между Западом и Россией, а также повысит опасность конфликта.