В МИД считают, что Запад использует ОБСЕ для контроля над восточным пространством

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Западные страны пытаются подчинить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) интересам НАТО и ЕС для контроля над восточным пространством. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на круглом столе в Совете Федерации на тему "Парижская хартия для новой Европы: юбилей несбывшихся надежд" в формате видеоконференции.

"ОБСЕ используется нашими западными партнерами как инструмент для контроля восточного пространства. Это, конечно, создает дополнительные разделительные линии, такие как между учителями и учениками, - сказал Грушко. - Попытки присвоить общеевропейскую организацию, как ОБСЕ, и подчинить ее интересам НАТО или Европейского союза никуда не делись. К сожалению, на сегодняшний день определяют не только существо того, что происходит в ОБСЕ, кстати говоря, такие же проблемы и в Совете Европы, но и во многом создают абсолютно ненормальную психологическую атмосферу в организации".

Замминистра особо отметил, что на сегодняшний день "западники, на всех углах напоминающие о всеобъемлющем подходе к безопасности, на деле рассматривают ОБСЕ исключительно как инструмент для давления на страны к востоку от Вены". По его словам, для этого используются инструменты в области прав человека, прежде всего Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. "Мы видели, как нечистоплотно повело себя Бюро и ряд западных стран на фоне событий в Белоруссии. БДИПЧ отказалась послать наблюдателей на выборы, а после этого страны Запада говорили о том, что они не могут признать итоги голосования в Белоруссии. Логики никакой", - указал Грушко.

Он обратил внимание и на то, что с такой же неблаговидной целью используется и полевое присутствие ОБСЕ, особенно в Центральной Азии, где некоторые миссии находятся уже более 20 лет и никак не заботятся о разработке стратегии выхода и передачи национальным структурам своего функционала.

Замглавы МИД также отметил, что такие миссии направлялись в ту или иную страну, чтобы помочь населению справиться с проблемами. "Это могут быть недостатки государственного управления в тех или иных областях, либо какие-то иные причины, - пояснил замминистра. - Но как только будут созданы соответствующие национальные структуры, которые были бы способны справиться с этими проблемами или вызовами, как принято сейчас говорить, миссии должны сворачиваться".

Грушко подчеркнул, что на сегодняшний день потеря любой миссии рассматривается Западом как катастрофа.