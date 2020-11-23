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Посольство России в Абхазии возобновит прием с 30 ноября

В консульский отдел будут допускаться не более шести посетителей одновременно и только при наличии медицинских масок

СУХУМ, 23 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Абхазии с 30 ноября возобновляет прием граждан по всем консульским вопросам. Ранее прием временно приостановили из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в октябре. Об этом сообщили на странице посольства в Facebook в понедельник.

"С 30 ноября возобновляется прием граждан по всем консульским вопросам. Прием заявлений на оформление пятилетних загранпаспортов будет производиться с 9:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:00 мск", - говорится в сообщении. Также возобновлен прием по вопросам легализации, ЗАГС и выдачи виз.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в консульский отдел будут допускаться не более шести посетителей одновременно и только при наличии медицинских масок. Лица с признаками ОРВИ допускаться не будут.

Ограничения на прием посетителей консульского отдела посольства действуют с середины октября в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в республике. Пока производится исключительно выдача готовых заграничных паспортов, как пятилетних, так и десятилетних.

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