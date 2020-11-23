В МИД России предостерегли членов Договора по открытому небу от передачи данных США

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия применит жесткие ответные меры, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после его выхода из соглашения и ограничат полеты РФ над американскими объектами в Европе. Об этом в понедельник заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Не так давно мы узнали, что Вашингтон ведет нечистоплотную подковерную игру и требует у союзников пойти на подписание документов, согласно которым они будут передавать США материалы их наблюдательных полетов над Россией. [США] требуют, чтобы европейцы отказывали России совершать наблюдательные полеты над американскими военными объектами в Европе. Это грубейшее нарушение договора. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать", - сказал он.

Гаврилов подчеркнул, что, если США примут решение вернуться в ДОН, они должны будут делать это на общих основаниях и на условиях стран-участниц. "В любом случае США вышли из Договора. И если они примут решение возвращаться в Договор, они станут это делать, то есть присоединяться к нему, на общих основаниях, с согласия и на условиях всех государств-участниц", - сказал он.

По словам Гаврилова, Москва пока не встретила негативной реакции со стороны стран-членов ДОН относительно своего предложения зафиксировать обязательства по соблюдению соглашения.

"На это мы рассчитываем - на здравый смысл европейских партнеров, которые заинтересованы, как мы понимаем по предыдущим конференциям - обзорной и по выходу США [из ДОН], - в продолжении участия в договоре. Мы предложили зафиксировать это еще раз в документе ККОН (Консультативной комиссии по открытому небу). Таким образом, мы ждем ответа от европейских столиц по этому вопросу, он в проработке. Негативной особо реакции мы пока не встретили, будем работать над этим вопросом", - отметил он.