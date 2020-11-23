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В МИД России выразили беспокойство из-за ракетного обстрела Кабула террористами

По словам представителя МИД Марии Захаровой, Россия рассчитывает, что правительство Афганистана и руководство иностранных военных контингентов в стране "приложат все усилия для поиска и привлечения к ответственности виновников террористической акции"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия крайне обеспокоена в связи с ракетными ударами по столице Афганистана. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с массированным ракетным обстрелом Кабула боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) 21 ноября. В зоне поражения оказались жилые дома и больница, в результате погибли 10 человек, более 50 получили ранения", - отметила она.

Дипломат добавила, что Россия рассчитывает, что правительство Афганистана и руководство иностранных военных контингентов в стране "приложат все усилия для поиска и привлечения к ответственности виновников террористической акции".

"В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на степень серьезности угрозы, которую представляет террористическая группировка ИГИЛ и ее афганское крыло. Полагаем необходимым принятие скоординированных и решительных мер для ее искоренения", - подчеркнула она.

Теги
АфганистанРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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