Путин 24 ноября примет верительные грамоты у новых послов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник, 24 ноября, примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Церемония пройдет впервые с момента объявления пандемии нового коронавируса. В последний раз она проводилась в начале февраля.

"24 ноября президент Российской Федерации примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Церемония вручения верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. На нее приглашаются дипломаты, прибывшие в РФ в последние недели. Вручение грамот главе государства проходит обычно несколько раз в год.

Традиционно президент обращается к послам с приветствием, кратко останавливаясь на отношениях Москвы с каждым из представленных государств, и принимает верительные грамоты. Завершается церемония неформальной беседой за бокалом шампанского.