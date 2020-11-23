Дума 23 декабря может обсудить законопроект о праве Путина баллотироваться на новый срок

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 23 декабря может рассмотреть в первом чтении законопроект во исполнение поправки к конституции, дающий право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Такое решение принял Совет Думы в понедельник, сообщил ТАСС источник в аппарате нижней палаты парламента.

"Принят к рассмотрению законопроект о приведении законодательства о выборах в соответствие с новыми нормами конституции. В первом чтении Госдума планирует обсудить его 23 декабря", - отметил источник.

Речь идет о законопроекте, который внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас на прошлой неделе. Положение Конституции РФ, "ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением", отмечается в документе.

В развитие новых конституционных положений законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост. В частности, устанавливается, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было гражданства иностранного государства или вида на жительство. Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

При рассмотрении 10 марта законопроекта об изменениях конституции во втором чтении Госдума приняла поправку депутата Валентины Терешковой о праве действующего президента переизбираться на новый срок. Глава государства в ходе выступления в нижней палате поддержал инициативу при условии ее рассмотрения Конституционным судом РФ. 16 марта КС пояснил, что предложенная Терешковой норма соответствует основному закону и не противоречит постановлению КС от 1998 года.