МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Двадцатистраничный документ был рассмотрен и одобрен на заседании Совета безопасности РФ, которое Путин провел 16 ноября.

По итогам заседания секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что реализация стратегии будет способствовать противодействию новым наркоугрозам и сохранению существующих позитивных результатов в борьбе с наркоманией. По его словам, документ подразумевает повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, территориальных антинаркотических комиссий, специальных медицинских учреждений и организаций.

Патрушев также отметил, что в документе впервые предусматривается подключение органов местного самоуправления к работе по профилактике наркопотребления. Секретарь СБ РФ уточнил, что усилия органов власти планируется направить на совершенствование государственного контроля за оборотом наркотиков, на раннее выявление их незаконного потребления, сокращение числа больных наркоманией, снижение количества преступлений и правонарушений в этой сфере и на совершенствование международного сотрудничества на антинаркотическом треке.