Путин 25 ноября планирует посетить Саров

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует 25 ноября посетить город Саров в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, такая поездка планируется", - сказал он.

Путин в последний раз посещал Саров в сентябре 2014 года. Тогда он встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики - одного из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России.

В первый раз президент побывал в этом городе в 2003 году, во второй - в феврале 2012 года, когда Путин провел здесь круглый стол по укреплению обороноспособности государства. Тогда же он посетил НИИ экспериментальной физики, а также Саровский монастырь.