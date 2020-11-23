Мирзоян в беседе с Володиным поблагодарил Путина за урегулирование в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре с председателем Госдумы Вячеславом Володиным передал благодарность президенту РФ Владимиру Путину за инициативу по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в понедельник на сайте Госдумы.

Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Полный текст

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"23 ноября состоялся телефонный разговор председателя Государственной думы Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. <...> Арарат Мирзоян высказал слова благодарности президенту России Владимиру Путину за инициативу по прекращению военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.

В ночь на 10 ноября Мирзоян пострадал от рук участников беспорядков в центре Еревана и был прооперирован. Володин пожелал коллеге скорейшего выздоровления.

9 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.