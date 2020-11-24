Путин примет верительные грамоты у новых послов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет во вторник верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония пройдет впервые с момента объявления пандемии коронавируса. В последний раз она проводилась в начале февраля. Тогда грамоты главе российского государства вручили 23 посла. О составе участников новой церемонии в Кремле не сообщили.

В отличие от многих мероприятий, которые в связи с пандемией были переведены в онлайн-формат, дистанционно провести передачу верительных грамот вряд ли возможно, поэтому церемония традиционно состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. На церемонию приглашаются дипломаты, прибывшие в РФ в последние недели. Вручение грамот главе государства проходит обычно несколько раз в год.

Традиционно президент обращается к послам с приветствием, кратко останавливаясь на отношениях Москвы с каждым из представленных государств, и принимает верительные грамоты. Завершается церемония неформальной беседой за бокалом шампанского.