Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о Госсовете

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором, основном чтении законопроект, который закрепляет статус и принцип формирования Государственного совета РФ.

Как и указано в новых положениях конституции, Госсовет возглавит президент, заняв пост его председателя. В Госсовет по должности должны войти: премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель Администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица. Делегировать полномочия члена Госсовета другому лицу запрещается.

К полномочиям председателя Госсовета относится руководство этим органом, определение места и времени заседаний, формирование плана работы, повестки заседаний, назначение секретаря Госсовета и др. Для решения текущих вопросов работы Госсовета будет сформирован президиум, персональный состав которого определяется председателем. Президиум будет рассматривать план работы совета, материалы к заседаниям, анализировать реализацию плана работы. При необходимости президиум сможет проводить расширенные заседания. Кроме того, законопроектом предусмотрено создание решением председателя комиссий, рабочих групп и иных органов Госсовета.

В задачи Госсовета входит в первую очередь содействие главе государства в вопросах согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ. Госсовет будет готовить предложения по вопросам, связанным с формированием направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития, общих направлений регионального и муниципального развития, по важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти.

Кроме этого, Госсовет сможет содействовать разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику. Еще одной его важной задачей станет рассмотрение по предложению президента проектов законов, указов, имеющих общегосударственное значение, параметров проекта федерального бюджета. Госсовет сможет принимать решения о необходимости внесения изменений в законодательство или проекты законов, при этом правом законодательной инициативы он обладать не будет.

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее рекомендовал палате принять законопроект во втором чтении. К тексту поступило девять поправок, однако комитет их не поддержал.