Зампостпреда заявил, что РФ готова к налаживанию контактов с новым постпредом США при ООН

ООН, 24 ноября. /ТАСС/. Российское постпредство готово работать с любым постпредом США при ООН и будет стремиться к налаживанию контактов. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя объявление переходной команды Джозефа Байдена о том, что он выдвинет на должность нового представителя США в ООН Линду Томас-Гринфилд, занимавшую в 2013-2017 годах пост помощника госсекретаря по делам Африки.

"Мы работали и будем работать нормально с любым американским постпредом, - подчеркнул Полянский. - На моей памяти нормально работали и общались как с Ники Хейли, так и с Келли Крафт". "По-человечески всегда был контакт, что бы они ни выдавали на открытых заседаниях Совбеза. Контакт будет и с новым постпредом, во всяком случае все что от нас зависит мы для этого сделаем", - заверил он.

При этом дипломат отметил, что не ожидает значительного потепления российско-американских отношений в ООН. "Здесь я лично настроен не слишком оптимистично: не она будет задавать тон в американской внешней политике, - указал Полянский. - Ее настрой и приоритеты нам неизвестны, может, она вполне себе порядочная и добрая гражданка, однако одного этого будет мало. В целом, на мой взгляд, рассчитывать на то, что демократы вдруг изменят отношение к России, сделают еще одну "перезагрузку" (или "перегрузку"?) вряд ли стоит".

По мнению зампостпреда, "любые шаги к нормализации отношений, если вдруг у американцев возобладает такой настрой", должны осуществляться через возврат российской дипломатической собственности в США: объектов недвижимости в Ойстербее и Мэриленде и здания генконсульства в Сан-Франциско.