Конкурс на должность главы Норильска пройдет 22 января

НОРИЛЬСК, 24 ноября. /ТАСС/. Городской совет Норильска (Красноярский край) назначил на 22 января проведение конкурса на должность главы города. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Горсовета.

Городской совет Норильска 28 июля принял отставку мэра Рината Ахметчина, исполняющим полномочия главы города стал вице-мэр Николай Тимофеев. Конкурс должен был состояться 30 октября, но большинство кандидатов, первоначально заявивших об участии, отозвали свои документы.

"Датой проведения нового конкурса народные избранники единогласно определили 22 января 2021 года", - сказал собеседник агентства.

"Желающие принять участие в конкурсе могут предоставить пакеты документов в период с 27 ноября по 28 декабря текущего года. 22 января пройдет конкурс по отбору кандидатур, после чего конкурсная комиссия направит в городской совет свое решение", - сообщил журналистам спикер Горсовета Александр Пестряков, добавив, что Горсовет должен избрать мэра не позднее 28 января.

Согласно уставу Норильска, глава города избирается городским советом сроком на пять лет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.