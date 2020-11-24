Врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил в отставку правительство республики. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

"В соответствии со статьями 78 и 91 Конституции Республики Дагестан врио главы Дагестана Сергей Меликов своим указом отправил правительство Республики Дагестан в отставку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан возложено на первого заместителя правительства Республики Дагестан Абдулпатаха Амирханова.

"Действующему составу правительства Республики Дагестан поручено продолжить исполнение своих функций до формирования нового состава правительства республики", - сказал он.

Предыдущий глава правительства республики Артем Здунов на прошлой неделе был назначен временно исполняющим главы Республики Мордовия.